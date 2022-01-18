محمد رمضان يستعد لتصوير مسلسل المشوار

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بصورة جديدة، نشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهر محمد رمضان وهو يستعد لتصوير مسلسله المقرر عرضه في رمضان القادم “المشوار”.
وكتب رمضان معلقا من خلال صورته:"في طريقي لتصوير مسلسل المشوار، رمضان يجمعنا، ثقة في الله نجاح".
يذكر أن الفنان محمد رمضان أعلن عن مسلسله الجديد في رمضان 2022 "المشوار " بنشر عدة صور جديدة له أثناء التصوير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وطرح محمد رمضان أغنية جديدة بصحبة مغني الراب الجزائري سولكينج، ويظهر صوت عادل إمام، من مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" أثناء ترديد جملة "متعودة دايما" في بداية الأغنية.
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