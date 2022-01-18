مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم يكرم الراحل محمود ياسين

قررت إدارة مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم برئاسة المخرج إسماعيل مراد إطلاق اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين علي الدورة الافتتاحية للمهرجان التي تقام خلال الفترة من 25 وحتي 30 يونيو المقبل.

وقال المخرج إسماعيل مراد: الفنان الراحل هو أحد أبناء بور سعيد ورمز فني مصري وعربي كبير ومن الطبيعي أن يكرمه المهرجان ونتشرف أن تحمل الدورة اسمه.

وأضاف: أن تكريم المهرجان لمحمود ياسين لن يتوقف عند حد إطلاق اسمه علي الدورة بل ستحمله أيضا جائزة أفضل ممثل في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة حيث سيظل اسمه متواجدا معنا طيلة الدورات المقبلة من المهرجان.

وتابع : أنه تواصل مع أسرة الفنان الراحل وأعرب ابنيه السيناريست عمرو و الفنانة رانيا محمود ياسين وأرملته الفنانة الكبيرة شهيرة عن سعادتهم وتقديرهم لمحافظة بورسعيد مسقط راس الفنان الكبير وللمهرجان علي هذا التكريم وأكدوا مشاركتهم في الاحتفالية الخاصة التي سيقيمها المهرجان تكريما لاسم الراحل الكبير.

يشار إلي أن محافظة بورسعيد أزاحت الستار عن تمثال الفنان الراحل بحديقة المركز الثقافي في نطاق حي الشرق خلال احتفالاتها بالذكري الـ65 لعيد النصر في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي بحضور عدد من أفراد الأسرة منهم ابنته رانيا والفنان محمد رياض و من الأحفاد محمود عمرو محمود ياسين