رانيا يوسف: “معنديش مشكلة في القبلات ولبس البكيني ولقب ممثلة إغراء ليس وصمة عار” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة على الإعلامية إنجي أنور في برنامج “مصر جديدة” المذاع عبر قناة ETC، وأدلت بمجموعة من التصريحات حول حياتها الشخصية ومشوارها الفني.

تحدثت رانيا يوسف عن رأيها في مشاهد القبلات في السينما، وموقفها من الزواج، ولقب فنانة إغراء، وأهمية الحرية بالنسبة لها في أسلوب تربية بناتها.

وإليكم أبرز التصريحات:

مفهوم الزواج في المجتمعات العربية غير صحيح، ويقوم على المصالح أو الخلفة أو النسب

الجواز ملوش لازمة بالنسبالي حاليا، وشغلي بيطغى على حياتي

الناس بيتجوزوا عشان يخلفوا أو لإن العلاقات المفتوحة مش موجودة وده طبيعي في المجتمعات العربية

مش كل الرجالة هتفهم إني برجع من التصوير الساعة 5 الصبح، وممكن أفضل في الأستوديو 3 أيام

الرجل ملاك في بداية العلاقة ويتغير بعد 3 شهور

لا يوجد رجل أحلام وفتاة أحلام، هذه الأشياء توجد في روايات زمان

قدمت أدوار جريئة، ومفيش عندي خطوط حمراء في التمثيل لإني محترفة

لو العمل الدرامي أو السينمائي يستدعي القبلة أو البكيني هوافق

لم أعتمد على إني إتجوزت منتج ممكن يساعدني، ولا بمكالمة تليفون واحدة

لا أهتم بالألقاب وأحلى لقب أعطاه الجمهور لي البطل والوحش

مشواري الفني ممتع ومثير وإتعلمت كل يوم شيء جديد

أجري مش كبير والأرقام الموجودة في الميديا ليس لها أساس من الصحة

أحب ارتداء الشورت والمايوه في الصيف

لا أخاف من إطلاق لقب ممثلة إغراء علي لإنها ليست وصمة عار

ربيت بناتي على الحرية طالما إنها لا تؤذي الطرف الآخر ومش خارج حدود أخلاقنا

أنا لا أملك بناتي وأتمنى يكونوا أحسن مني

بنتي الصغيرة لبست فستان “البطانة” الشهير بناء على طلبها

أعشق السفر لأوروبا وخاصة أسبانيا وأتمنى زيارة الهند

الإمارات ولبنان من أفضل البلدان لقضاء الإجازات

أسافر بثلاث حقائب إحداها لمستلزمات الحمام فقط

يذكر أن رانيا يوسف تشارك فى بطولة مسلسل شارع 9″ مع كل من نرمين الفقي، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، هدى الإتربي، صبا الرافعي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، عهدي صادق، سميرة صدقي، رانيا ملاح، حسام فاروس، مفيد عاشور، حمدي هيكل، يسرا مسعودي، والمسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.

ويعرض حاليا للفنانة رانيا يوسف مسلسل “المماليك”، ويشاركها بطولته كل من بيومي فؤاد، رامي وحيد، محمد لطفي، نانسى صلاح، فيدرا، حنان سليمان، عائشة عثمان، محمد سليمان، ودوللي شاهين، عمر حسن يوسف، رامي غيط، كريم الأبنودي، ميريت عمر الحريري، محمد الدقاق، وهو تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

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