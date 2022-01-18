يحيى الفخراني: محمد خان طلب مني أبوس هالة صدقي بجد في “نص أرنب” وقولتلها معلش دا أكل عيش

ابو ظبي - احمد الجزار - حكى النجم يحيى الفخراني كواليس فيلمه السينمائي نص أرنب الصادر عام 1983 وإخراج محمد خان.

وقال يحيى الفخراني خلال حلوله ضيفا على إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة إن فيلم نص أرنب أول عمل له مع المخرج محمد خان، وأصر وقتها في أحد المشاهد أني أبوس هالة صدقي، ودي كانت حاجة غريبة عليا.

وأضاف يحيى الفخراني ضاحكا: محمد خان قال لي بوس بجد، وكان بياخد المشهد من كذا زاوية وبيعيد تصويره أكتر من مرة.. مخرج أجنبي بقى.. وساعتها ضحكت مع هالة صدقي وقولت لها معلش ده أكل عيش يا مودموازيل.

وشارك في بطولة فيلم نص أرنب العديد من النجوم، وقال يحيى الفخراني: أفضلنا كان سعيد صالح، كان موهوبا للغاية.

وحول قدرته على تجسيد شخصيات عديدة لا تتوافق مع طبيعة تكوينه الجسماني أو مظهره الخارجي قال يحيى الفخراني: هذا أمر نجده في الحياة الطبيعية، نجد ناس مظهرها كويس ونفتكرتها طيبة لكن جواها شر، فمثلا لما لما عملت مسلسل ونوس اصررت ان اعمل دور الشيطان ومعملش الدور اللي عمله نبيل الحلفاوي، وطلعت في دور الشيطان اللي كان مظهره من بره طيب لكنه من داخله منتهى الشر.

يحيى الفخراني ونجيب زاهي زركش

يشار إلى أنه عرض للنجم يحيى الفخراني في رمضان الماضي مسلسل نجيب زاهي زركش، من تاليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، في رابع تعاون له مع والده، إذ سبق أن أخرج له مسلسلات الخواجة عبد القادر عام 2012، ودهشة عام 2014 وونوس عام 2016، كما عمل شادي الفخراني مخرجا مساعد في فيلم مبروك وبلبل بطولة يحيى الفخراني عام 1998.

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