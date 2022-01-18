بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.. أحمد شوبير يناشد المسؤولين بإنقاذ أشرف قاسم

ابو ظبي - احمد الجزار - ناشد أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، المسئولين في الرياضة المصرية من أجل إنقاذ أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، عقب تعرضه لأزمة خلال الساعات الماضية.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي: الكابتن أشرف قاسم أحد أهم نجوم مصر والزمالك وواحد من أكثر اللاعبين الموهوبين والمحترمين في تاريخ الكرة المصرية يعاني من مشكلة صحية في قدمه تحتاج للتدخل السريع.

وأضاف شوبير: الرسالة موجهة إلى كل المسئولين عن الرياضة في مصر في انتظار الرد وخالص دعواتي بالشفاء العاجل.

ومن جانبه قال الإعلامي هاني حتحوت، إن أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق يحتاج إلى جراحة عاجلة، بسبب مشكلة لديه بمفاصل القدم، مؤكدا أن المشكلة تستدعي جرحة عاجلة، وقبل الجراحة يحتاج إلى علاج مكلف من الناحية المادية.

وأوضح أن المشكلة التي تعرض لها الكابتن أشرف قاسم تعوقه عن الحركة الطبية، وفقًا لمعلوماته التي علمها منذ فترة قصيرة، مؤكدا أن الكابتن أشرف قاسم، طالبه بعدم الإعلان عن هذه التفاصيل في هذا التوقيت قبل أن يعلن الناقد الرياضي محمد الجبالي.

وكان أشرف قاسم عمل مؤخرا، مشرفا على فريق الكرة بنادي الزمالك، خلال فترة ولاية اللواء عماد عبد العزيز، الذي كان رئيسا للجنة المؤقتة للنادي، قبل أن يرحل يشكل رسمي، مع قدوم لجنة أخرى برئاسة حسين لبيب، والتي رحلت بعدها هي الأخرى وعاد المجلس المنتخب برئاسة المستشار مرتضى منصور.

اقرأ أيضا

أغنية خاصة وحضور أصدقائها المقربين.. ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها (صور وفيديو)

تعهدوا بتغيير أسمائهم.. الموسيقيين تمنح “موزة وعنبة وطيخا” تصاريح سنوية

رانيا يوسف: “معنديش مشكلة في القبلات ولبس البكيني ولقب ممثلة إغراء ليس وصمة عار” (فيديو)

والد ياسمين صبري يتهمها بالكذب: ياشيخة بطلي اللي إنتي فيه ده وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي