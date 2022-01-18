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إعلان القائمة القصيرة من جائزة العالم العربى للرواية 2021

أعلن المعهد العالم العربى بباريس عن القائمة القصيرة للأعمال المرشحة فى جائزة العالم العربى للرواية 2021، ومن المقرر إعلان اسم الرواية الفائزة يوم 24 يناير الجارى، وتضم القائمة الآتى: إعلان القائمة القصيرة من جائزة العالم العربى للرواية 2021أعلن المعهد العالم العربى بباريس عن القائمة القصيرة للأعمال المرشحة فى جائزة العالم العربى للرواية 2021، ومن المقرر إعلان اسم الرواية الفائزة يوم 24 يناير الجارى، وتضم القائمة الآتى: "منزل ساشاكين" للكاتب هشام على الديوك من مصر هناك فى شيكاغو لهناء عبيد من الأردن "أنا لم أقتله" لسارة عادل محمود من اليمن "حنين الياسمين" لمصطفى العلى من لبنان وذبلت الأوراق لأحمد محمد الشمرى من السعودية ونقوش الرسائل المنسية للكاتبة سلوى رواش من مصر قربان فيتالا لـ محمد عسكر من مصر "مصريكانى" لبسمة حمدى من تونس وذبلت الأوراق لأحمد محمد الشمرى من السعودية من ألوم يا أبى عبد الله مجيدى من الجزائر جدير بالذكر أن جوائز المسابقة، التعاقد مع الفائزين على طباعة الروايات الخمس الفائزة في المسابقة بالتعاون مع مؤسسات النشر والتوزيع العربية والفرنسية المساهمة بالمسابقة وعلى نفقتها، مشاركة الفائزين برواياتهم في معرض باريس الدولي للكتاب 2022 ودعوتهم لتوقيع كتبهم شخصيا في المعرض، تشارك الروايات الفائزة في جميع معارض الكتاب العربي التي تقام في مختلف المدن الفرنسية.



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