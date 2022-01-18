تفاصيل التحقيق مع خالد منتصر بسبب التشهير بطبيب اَخر واتهامه بقتل وائل الإبراشي

ابو ظبي - احمد الجزار - حضر الدكتور خالد منتصر، جلسة التحقيق الرسمية معه بمقر نقابة الأطباء، بِشأن الشكوى المقدمة ضده من قبل الدكتور شريف عباس المتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، نتيجة خطأ طبي وإعطائه عقارًا غير مصرح به.
خالد منتصر ينفي التشهير بالطبيب المتهم بالمتسبب في وفاة الإبراشي
وجرى التحقيق، بحضور الدكتور أيمن سالم، الأمين العام للنقابة، والدكتور خالد أمين عضو لجنة التحقيق بالنقابة، وجرى سماع أقوال خالد منتصر فيما نُسب إليه بالتشهير بالدكتور شريف عباس.
وقالت مصادر مطلعة، أنَّ خالد منتصر نفى كل ما وجه إليه من اتهامات، مؤكًدا أنَّه كان يؤدي دوره التوعوي تجاه المواطنين ولم يُشهّر بالطبيب.
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