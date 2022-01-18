أغنية ”مالك” لبهاء سلطان تقترب من تحقيق 500 ألف مشاهدة

اقتربت أغنية "مالك" سادس أغنيات ألبوم النجم بهاء سلطان "سيجارة" من تحقيق 500 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" منذ طرحها أمس الإثنين.

أغنية “مالك” من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود وتوزيع موسيقي أكرم عادل.

وكان بهاء سلطان طرح في وقت سابق أغنية “أنا غلطان” خامس أغنيات ألبوم بهاء سلطان الذي جاء بعنوان "سيجارة" وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، واقتربت من الوصول إلى 500 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في أقل من 24 ساعة.

أغنية أنا غلطان من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي طارق حبيب.

ألبوم بهاء سلطان

وكان المنتج نصر محروس طرح مؤخرًا 5 أغنيات من ألبوم النجم بهاء سلطان، والذي يأتي بعنوان "سيجارة"، وذلك بعد الصلح بينه وبين بهاء سلطان، والأغاني هي: "تعالى أدلعك، ليالي طويلة، عاملين الصح"، “أنا غلطان”، “ده حب ولا”



بهاء سلطان ونصر محروس

وكان برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، المذاع على قناة "دي إم سي"، عرض في وقت سابق لحظة الصلح بين الفنان بهاء سلطان والمنتج نصر محروس.

وقال المنتج نصر محروس، خلال برومو الحلقة: "بهاء سلطان فري من نصر محروس"، لتطلق الفنانة إسعاد يونس زغرودة على الهواء.

وبكى بهاء سلطان بعد إتمام الصلح بينه وبين المنتج نصر محروس، موجها الشكر للفنانة إسعاد يونس بعد مساعدته على إنهاء أزمته.