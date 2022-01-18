تعمد نشر “أوميكرون”.. شكوى رسمية لـ”الأعلى للإعلام” ضد يوسف الحسيني

ابو ظبي - احمد الجزار - تقدم أيمن محفوظ المحامي، بشكوى رسمية للمجلس الأعلى للإعلام ضد الإعلامي يوسف الحسيني؛ لتعمده نشر متحور كورونا الجديد “أوميكرون”.

وقال “محفوظ” في شكواه: “أثارت واقعة ظهور الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج التاسعة مساء وإعلانه أنه حامل لمتحور كورونا الجديد أوميكرون في مرحلة متقدمة”، متابعًا أن رغم ذلك ذهب إلي مبني ماسبيرو حاملا مرضه معه لتكون فرصه للنقل الوباء بين العاملين بماسبيرو الذين يعدوا بالآلاف.

وتابع المحامي، أنه قدم شكواه للمجلس الأعلى للإعلام إلكترونيا، مؤكدًا بأن ما فعله الإعلامي يوسف الحسيني يخالف مدونه السلوك المهني وميثاق الشرف الإعلامي ويعد سقطة لاتغتفر.

وأضاف “محفوظ”، أن الحجة التي أطلقها الحسيني بأن سبب حضوره كان لتأبين الإعلامي وائل الإبراشي من داخل الاستوديو رغم أنها حجة تعطي مثل معكوس بأن الميت أبقى من الآلاف الذي يمكن أن ينتقل لهم الفيروس القاتل وإن حسن النية لايعفي من العقاب خاصة أن الطريق إلي طى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة.

واستطرد المحامي في شكواه، أن الحسيني أخطأ ولابد من عقابه وتوقيع الجزاء المناسب عليه خاصة أنه خالف كل المعايير العقلية في تصرفه الأهوج هذا ومخالفه صارخة لكافة القوانين وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشان الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة وأصبح تصرف الحسيني معول هدم لمجهودات الدولهطة في هذا الشان.

واختتم محفوظ شكواه للمجلس الأعلى للإعلام بضرورة اتخاذ إجراء قانوني وإداري تقدره الجهة الإدارية وفق رؤيتها للموقف وتداعياته واتخاذ اللازم قانونا.

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