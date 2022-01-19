متحدث وزارة الصحة: مصر دخلت الموجة الخامسة من كورونا ويجب أن نتعامل مع دور البرد بأنه اشتباه كورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر دخلت في موجة جديدة من موجات فيروس كورونا، بعد انخفاض الأعداد في الموجة الرابعة.

جاء ذلك في تصريحات ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة الفضائية، اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال: هل ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا حاليًا يعتبر موجة جديدة، أم استمرارًا لموجة الشتاء؟

وتابع عبد الغفار: إحنا كنا بدأنا في الانخفاض في الموجة الرابعة، ولكن مع وجود المتحور الجديد دخلنا في موجة أخرى من ارتفاع الأعداد، ومما لا شك فيه، دي موجة جديدة.

وتابع عبد الغفار أنه في حالة وجود أعراض مرتبطة بصعوبة التنفس، على المواطن التوجه لـ أقرب مستشفى، وفي حالة الأعراض الشائعة، ينبغي على المواطن عمل العزل المنزلي لمدة 5 أيام، مؤكدا: في حالة ازدياد الأعراض على المواطن التوجه لأقرب مستشفى.

وتابع عبد الغفار: هناك اختلاط بين الإنفلونزا وكورونا في هذه الأيام، وعلينا أن نتعامل مع دور البرد العادي حاليًا كأنه اشتباه بكورونا لحين ثبوت العكس.

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