يحيى الفخراني يتصدر تريند تويتر بعد ظهوره في برنامج صاحبة السعادة

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم الفنان يحيي الفخراني، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وتصدر هاشتاج #يحيي_الفخراني قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي الفنان القدير يحيي الفخراني في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، كالاتي:

#يحيي_الفخراني علامة مميزة لنجاح اى مسلسل او اى عمل.

اجمد ممثل #يحيي_الفخراني.

#يحيي_الفخراني يكفيه فيلم "خرج ولم يعد".

حلقة يحي الفخراني في صاحبة السعادة حلوة بجد #يحيى_الفخراني #صاحبة_السعادة.

وتحدث الفنان يحيي الفخراني، عن مشوار عمله فى فيلم خرج ولم يعد، لـ محمد خان موضحًا أن هذا الفيلم قام به بعد فيلم المتشردان.

وأضاف يحيي الفخراني خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع علي قناة "دى إم سى" ، تقديم الفنانة إسعاد يونس، أنه توقف لـ فترة طويلة عن عمل أفلام سينمائية، وظل يبحث عن الدور المميز.

ولفت إلى أنه ظل لفترة طويلة لا يقوم بـ أعمال سينمائية، وعاد بسهرة تلفزيونية بعنوان: "الرهان" ومن بعدها تلقى أعمالاً كثيرة.

وتحدث الفنان يحيي الفخراني، عن مشهد مضحك له، وقال إنه لا يحب "الفار"، مثل الكثير من المواطنين، وأن هناك مشهداً فى أحد الأعمال التى قام بتنفيذها "خرج ولم يعد" كان به مشهد مع فار وأنه رفض لفترة طويلة تجسيد المشهد.

وأضاف يحيي الفخراني خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع علي قناة "دى إم سى" ، تقديم الفنانة إسعاد يونس، أن مدير التصوير تدخل لحل المشكلة، التى بينى وبين المخرج وبعد نقاشات كثيرة، تم الاستقرار على أن يتم المشهد ويتم ربط الفأر بحبل.

ولفت إلى أن الفار مات بعد أن تم ربطه وتم تصوير المشهد بـ الفار وهم ميت، والجميع دخل فى حالة ضحك شديد.