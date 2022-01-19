شاهد.. فيفي عبده تبهر المتابعين بوصلة رقص جديدة

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو رقص، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو بإطلالة باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها مُنسدلة، أثناء رقصها علي أغنية لـ نبيل شعيل، وكتبت فيفي عبده علي الفيديو، معلقة: “نبيل شعيل بحبك”.

ونال الفيديو إعجاب كبير من قبل المتابعين لـ فيفي عبده، وجاءت التعليقات كالآتي:

“احلي فوفي - كلك جمال - قمر”.

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