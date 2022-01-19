أنغام تحتفل اليوم بـ عيد ميلادها الـ 50

تحتفل النجمة أنغام اليوم بعيد ميلادها الـ 50، فهى من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1972، واسمها الكامل أنغام محمد علي سليمان.

ونرصد أبرز المحطات فى حياة أنغام..

عُرفت أنغام في البدايات بتقديمها للأغاني الكلاسيكية والطربية القديمة، فغنّت في عدّة حفلات لكل من كوكب الشرق أم كلثوم وليلى مراد والكثير من الأساطير الكلاسيكية القديمة، إلا أنها سرعان ما غردت خارج السرب الكلاسيكي، وبنت شخصيتها الفنية المستقلة.

وقدمت أغاني معاصرة واستطاعت أن تكون واحدة من أهم نجوم الوطن العربي في زمن قصير جداً.