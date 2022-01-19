فنان شهير يكشف أسرار أكثر المشاهد سخونة مع أمل عرفة وصولاً إلى تقبيل قدميها ( اتفرج الفيديو )

الرياض - محمد الاطلسي - أطل الفنان السوري مصـطفى المصـطفى في لقاءٍ قصير مع مجلة فوشيا، على هامش حفل تكريم نجوم المسلسل المثير للجدل شارع شيكاغو، للحديث عن الشخصية التي جسدها خلال أحداث المسلسل.

المصطفى جسد شخصية كرمو، مساعد مغنية الملاهي سماهر/ أمل عرفة، وقد تعرضت الشخصية لانتقاداتٍ عدة بسبب سلوكها الأقرب لسلوك النساء، بالإضافة إلى مشهد تقبيله لأقدام سماهر.

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وأكد المصـطفى في اللقاء الذي اذيع في ذلك الوقت وتحديدا نهاية 2020م أن شخصية كرمو لا تمثله، وإنما هي شخصية ابنة بيئتها ويجب تقديمها من هذه الزاوية، مؤكدًا أن الجدل يخدم العمل الفني، وقد وصل شارع شيكاغو للحالة الجدلية الأمثل.

جسد الفنان مصـطفى المصـطفى شخصية كرمو في مسلسل شارع شيكاغو، وعن ذلك قال أن الشخصية نموذج لشاب تربى على يد راقصة، مشيرًا إلى تربيته بأنها تربية كازينوهات.

واعتبر المصـطفى أن شخصية كرمو بتربيتها وتصرفاتها ومعتقداتها، شخصية من قاع المجتمع، وقد قُدمت من هذه الزاوية، فمن الطبيعي أن تسبب هذا الجدل وأن تُحدث صدمة عند الناس.

وأكد المصـطفى أنه متقبل لردود الأفعال على شخصية كرمو، كونه يدرك الصدمة التي أحدثها المسلسل بطرحه الجريء، مؤكدًا أن الشخصية لا تمثله، بل نموذج موجود جسده على الشاشة فقط.

كشف الفنان مصـطفى المصـطفى أنه يشارك في الجزء الثاني من مسلسل مقابلة مع السيد آدم، بعد أن شارك في جزئه الأول، حيث سيبدأ التصوير في شهر ديسمبر المقبل.

وعن ارتباطه العاطفي، أكد المصـطفى أنه غير مرتبط ولا يُفكر في الأمر حاليًا، لأنه يعتبر هذه الفترة مهمة ليصنع لنفسه اسمًا عند الجمهور، وقاعدة جماهيرية.

المصدى - مدى بوست