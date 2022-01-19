محمد رمضان يروج لأغنية ”باى باى ثانوية” عبر الانستجرام

يروج الفنان محمد رمضان إلى أغنيته الجديدة والتى تحمل اسم “باى باى ثانوية” التى من المقرر أن يطرحها عبر قناته على موقع اليوتيوب خلال الأيام القليلة المقبلة. وعلق محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: “جاهزين لأغنية باي باي ثانوية”.

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