شاهد.. مريهان حسين من تحت البطانية

نشرت الفنانة مريهان حسين ، صورة جديدة لها ، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام . وظهرت مريهان حسين في الصورة من تحت البطانية و علقت قائلة:" محاولة بائسة اني اتدفا قبل ما أطلع أصور ". وتقوم حاليا مريهان حسين بتصوير مسلسل نقل عام اللذي يضم عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم الفنان محمود حميدة، الفنانة سوسن بدر، محمد محمود عبد العزيز، خالد محمود، مريهان حسين، دينا، أحمد بدير، سميحة أيوب، محسن محي الدين، نور خالد النبوي، ومن اخراج عادل أديب.

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