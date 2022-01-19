والد بريتني سبيرز يختلس 36 مليون دولار من ممتلكاتها.. تفاصيل

قدم محامي بريتني سبيرز أوراقا جديدة أمام المحكمة تثبت حصول والدها جيمي على أكثر من 36 مليون دولار من أرباح متتلكاتها طوال فترة وصايته عليها، استخدمها لتمويل برنامج تلفزيون الواقع الخاص به بحسب موقع فاريتي.

تم تقديم هذه الأوراق ردا على الطلب الذي قدمه جيمي سبيرز إلى المحكمة يطالب فيه بأن تستمر ابنته في دفع أتعابه القانونية في خطوة وصفها محاميها بأنها مكروهة، في الوقت الذي يؤكد فيه الفريق القانوني للنجمة بريتني سبيرز أن والدها دفع لنفسه ما لا يقل عن 6 ملايين دولار من ممتلكات ابنته.

تشمل المستندات المقدمة للمحكمة تفاصيل اختلاس والد بريتني سبيرز الأموال لمدة 13 عاما أثناء وصايته عليها، كان آخرها 192 ألف دولار في عام 2020.

وأكد محامي بريتني سبيرز على أن والدها يرغب في سحب المزيد من الأموال من ابنته بعد انتهاء الوصاية، مهدده بضرورة التفكير في تعيين محامي أقل تكلفه يمكنه دفع أتعابه بدلا من أموال بريتني التي بددها خلال السنوات الماضية.

تشير المستندات إلى أن والد بريتني سبيرز حاول تقديم برنامج طبخ خاص به عام 2015، وتواصل مع المنتج الموسيقى الذي عمل مع ابنته لسنوات طويلة ليساعده في تسجيل مقطع ترويجي يمكنه من بيع البرنامج لمحطات شهيرة.

وكانت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز تخلصت من وصاية والدها التي استمرت لمدة 13 عاما في سبتمبر الماضي بأمر من المحكمة.

انعقدت جلسة استماع عبر تطبيق زووم قدم فيها محامي بريتني سبيرز للمحكمة كل الأدلة التي تثبت استغلال والدها لها بحكم الوصاية التي فرضت عليها من قبل.

ووصف محامي بريتني سبيرز والدها جيمس بأنه رجل قاس وشخصية مسيئة، واستجابت المحكمة لطلبه وعينت قاضية كحارس مؤقت على ممتلكات بريتني بدلا من والدها.

ووضعت بريتني سبيرز، تحت تصرف والدها منذ عام 2008، وكان هو الذي يدير كل القرارات المتعلقة بشؤونها المالية ورعايتها الشخصية، واتهمته بمعاملتها بقسوة والسيطرة على حياتها لإيذائها في تصريحات سابقة.

وفي تعليقها على قرار المحكمة، قالت سبيرز في حسابها على "إنستجرام" إن "هذا أفضل يوم على الإطلاق"، وأعربت عن شكرها لمعجبيها الذين ساندوها خلال المحاكمة.