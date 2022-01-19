منه فضالي تخطف الأنظار بأحدث إطلالاتها الشتوية من سوريا

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها،بأحدث إطلالاتها ونشرت صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. وكتبت فضالي من خلال صورتها معلقة:(Syria ????????❤️). يذكر أن شاركت الفنانة منة فضالي في حكاية "تاج راسنا بابا" من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع. وكانت بداية انطلاق أجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الاول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الاول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث، واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعه من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه علي شاشه الدراما العديد من الاعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.

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