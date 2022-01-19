القومي للترجمة يطلق مجموعة إصدارات جديدة مع إنطلاق الدورة الـ53 لمعرض القاهرة...

تزامنًا مع إنطلاق الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 أطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي مجموعة متنوعة من الإصدارات الفريدة.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرزها:

تحوي الإصدارات على جوانب متباينة من صنوف الآداب والفلسفة وعلم الاجتماع والنفس.. كما تحوي مذكرات خاصة جدًا ومترجمات من مختلف بقاع العالم وهي ؛"متاهات:استطلاعات في التاريخ النقدي للأفكار" من تأليف ريتشارد وولين ومن ترجمة محمد عناني، "التحدي الصيني: تشكيل اختيارات قوة ناهضة" من تأليف توماس جيه كريستنسن ومن ترجمة خالد الفيشاوي وأحمد زكي أحمد ومن سلسلة الإبداع القصصي رواية "بعيدًا عن روما" من تأليف بابلو مونتويا ومن ترجمة جيهان أمين ورواية "ناجازاكي" من تأليف إيريك فاي ومن ترجمة سحر سمير يوسف،"تاريخ روسيا:من القبيلة إلى الأمة" من تأليف ليف جوميليوف ومن ترجمة عاطف معتمد، سعد سيد خلف ووائل فهيم.

كما تضم الإصدارات أيضًا: "الحكومة الصالحة" تأليف بيير روزنفالون ومن ترجمة نجوى حسن، "ابن أخي رامو"من تأليف دنيس ديدرو ومن ترجمة عبد الرشيد محمودي،"ما بعد التاريخ:الخيال التاريخي في أوروبا القرن التاسع عشر " لهايدن وايت ومن ترجمة شريف يونس،"الدليل الإرشادي للخلايا الجذعية " من تأليف بول نوبيلفر ومن ترجمة محمد حسونة ومن مراجعة وتقديم حسين ثابت،"المحتوى في علم الكلام:من التراث العربي اليهودي "ليوسف البصير ومن ترجمة أحمد محمود هويدي، "المذهب الإنساني في الغرب" من تأليف عبد النور بيدار ومن ترجم فوزية العشماوي،"هل يمكن للعلم أن ينهي الحروب "من تأليف إيفرت كارل دولمال،من ترجمة محمد حسونة، و"جغرافية السياسة في روسيا " من تأليف ألكسندر دوجين ومن ترجمة عاطف معتمد، سعد خلف ووائل فهيم.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) ۲۹۲ دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) ۸۹ دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) ۹۷ دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبـة، وعـدد الناشرين المصريين (كتـاب أكاديمي) ٤٩ ناشرا، وعـدد الناشرين العرب ۲۹۸ ناشرا عربيا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصـة ٢، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا.

الدول المشاركة

وتحل دولة اليونان ضيف شرف على الدورة 53، من معرض القاهرة، وتشارك فيه 50 دولة، تمثل قارات العالم.