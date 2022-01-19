يحيى الفخراني: محمود عبدالعزيز كان يتمنى الموت في أيامه الأخيرة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان يحيى الفخراني، أن صديقه الفنان محمود عبدالعزيز، كان يعاني من اَلام كبيرة خلال فترة مرضه.

كاشفًا أنه كان يتمنى الموت ليتخلص من الاَلم.

وقال يحيى الفخراني، خلال استضافته في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عبر قناة dmc، في فترة مرضه اشتكى له من الألم الشديد الذي كان يعاني منه، وأخبره بأنه يتمنى الموت.

وتحدث الفخراني عن تجربته الشهيرة مع محمود عبدالعزيز في فيلم “إعدام ميت”، والذي قدم خلاله شخصية ضابط المخابرات الإسرائيلي “أبو جودة”.

وقال، إن الفيلم تم تصويره في الأماكن الحقيقية، وكان حصوله على الدور بعد رفض العديد من الممثلين لدور شخصية يهودية، لكنه تمسك به لاعتقاده بأن أحد أسباب الهزيمة عام 1967 كان الصورة الساذجة التي قدمتها السينما عن اليهود.

وأضاف أن أحد مشاهده مع محمود عبدالعزيز تضمن صفعة قوية، ليفاجأ به ينفجر باكيا بعد الصفعة، فسارع للاعتذار له وتقبيل رأسه.

ويتذكر يحيى الفخراني أول اتصال تليفوني تلقاه من الفنانة سعاد حسني قائلا: “كلمتني بعد فيلم الأقزام قادمون، وقالت إنها شافت الفيلم 12 مرة، وطلبت مني أوصل رقم تليفونها لمخرج الفيلم شريف عرفة والمؤلف ماهر عواد، وإنهم يتصلوا بيها.”

وأضاف: “حاولوا يقنعوني أعمل فيلم بطولة مطلقة مع سعاد حسني، وهي كانت موافقة، لكن الناس كانت هتكرهني لإنها نجمة النجوم وأنا في البدايات، ولم يتم عمل الفيلم، ومن الموقف ده سعاد حسني إتجوزت ماهر عواد.”

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