ننشر تفاصيل الدورة الرابعة من مهرجان ميدفست

عقد ملتقى ميدفست مصر دورته الرابعة تحت عنوان "لحظات" في أيام ٢٠ حتى ٢٣ يناير ٢٠٢٢، حيث تناقش تلك الدورة اللحظات التي نمر في طفولتنا وتشكل شخصياتنا ليظل لها تأثير علينا بمرور السنين.

تبدأ فعاليات المهرجان يوم الافتتاح غدا الخميس الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٢ بعرض برنامج للأفلام القصيرة بسينما زاوية في تمام الساعة السادسة مساءً يعقبها جلسة حوارية لمناقشة الأفلام من الناحية الفنية والطبية من قبل خبراء في مجالي الفن والصحة.

يضم برنامج ميدفست مصر في دورته القادمة ٣٠ فيلمًا قصيرًا من ١٨ دولة مختلفة مثل، كما سيُعرض فيلم روائي طويل لأول مرة في الوطن العربي "Looted" بحضور الممثل الأول والمخرج من المملكة المتحدة ويعقبه مناقشة يديرها المخرج أمير رمسيس.

بالإضافة إلى البرنامج الموازي الذي يشمل ١٢ ورشة عمل تفاعلية مجانية الحضور، ومن أبرزها ورشة الصحة النفسية للأطباء وورشة الصحة النفسية للممثلين، كما سوف تكون هناك ورش عمل تخص الأطفال لإعطائهم المساحة للتعبير عن أنفسهم ومشاركة آبائهم في ورش تفاعلية تخلق بينهما حلقة وصل ولغة حوار.

سوف يدير ورش العمل باقة من صانعي الأفلام، كُتّابي السيناريو، أخصائيي علم النفس وأطباء من مصر ومن دول آخرى مثل ألمانيا والمملكة المتحدة.

يذكر أن ميدفست مصر ملتقى سينمائي فريد من نوعه؛ حيث يُسلّط الضوء على العلاقة بين الفن والصحة ويسعى لإيجاد مساحات مشتركة بين المجالين وذلك من خلال إقامته ثلاث دورات سابقة بعنوان "الحالة النفسية"، "المرأة" و"الطفل" على الترتيب.