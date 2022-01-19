سبايدر مان يحتل المرتبة الرابعة بقائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في ”البوكس...

احتل فيلم سبايدر مان الجديد المرتبة الرابعة في قائمة الأكثر تحقيقا للإيرادات في البوكس أوفيس الأمريكي بحسب هوليوود ريبورتر.

حقق فيلم سبايدر مان الجديد أرباح عالمية وصلت إلى مليار و600 ألف دولار، محققا طفرة في شباك التذاكر في ظل معاناة الأفلام مع جائحة كورونا، محتلا المرتبة الثامنة في قائمة الأفلام الأكثر ربحا على الإطلاق.

فيلم سبايدر مان:لا مجال للهرب، حقق رقما قياسيا جديدا بعدما تجاوز فيلم بلاك بانثر الشهير، وكان أدائه رائعة في سينمات أمريكا الشمالية وخارجها خاصة في ظل التحديات التي يمثلها فيروس كورونا.

Spider-Man: No Way Home أصبح من بين 5 أفلام حققت أكثر من 700 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي متفوقا بفارق بسيط على فيلم Black Panther.

قائمة الأفلام الأكثر ربحا في البوكس أوفيس الأمريكي

Star Wars: The Force Awakens محققا 936.7 مليون دولار

Avengers: Endgame محققا 858.5 مليون دولار

Avatar محققا 760.5 مليون دولار

Spider-Man: No Way Home محققا 702.7 مليون دولار

Black Panther محققا 700.4 مليون دولار

حرم فيلم سبايدر مان الجديد من الترشح ضمن قوائم البافتا لعام 2022، بحسب ما أعلنته الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون.

وأعلنت الأكاديمية المسئولة عن توزيع جوائز البافتا أن فيلم سبايدر مان الجديد لن يتم ترشحه في أي فئة لعدم استيفائه لمعاييرهم وبوصف آخر فهو "فاقد للأهلية".

وقال متحدث باسم البافتا إن فيلم سبايدر مان لم يستوف معايير الترشح، وبالتالي لن يتأهل للمشاركة وفق ماهو موضح في كتاب القواعد الخاص بالأكاديمية بحسب موقع فاريتي.