مجد القاسم يُفجع بوفاة والده

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان والمطرب السوري مجد القاسم، وفاة والده، ولم يكشف أي تفاصيل عن الجنازة والعزاء.

ونشر الفنان السوري مجد القاسم، صورة له مع والده عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، معلقًا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. بمزيد من الحزن والأسى، وبتسليم بقضاء الله وقدره؛ أنعي إليكم وفاة والدي المرحوم، أبو فيصل مؤيد القاسم، داعيًا لوالده بالرحمة، قائلًا: الله يرحمك يا حبيبي ويقدرنا على الصبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

مؤخرًا، طرح مجد القاسم فيديو كليب جديد له، بمناسبة عيد الحب المصري، يحمل عنوان كلام الحب، وذلك عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تعد أغنية كلام الحب من كلمات محمود شوقي، وألحان مجد القاسم، وتوزيع ريمون فايق، ومنتج فني فضل القاسم، مكس زين داود، ومن إخراج ميدو بارون.

كانت الأغنية عبارة عن ديو؛ يجمع بين المطرب السوري مجد القاسم والمطربة ريهام فايق، وتخطى كليب الأغنية مليون و100 ألف مشاهدة على قناة مجد الرسمية، على منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب، وذلك بعد شهر واحد من طرحها.

ويستعد المطرب السوري مجد لطرح وتسجيل آخر أغاني ألبومه الجديد؛ الذي يحمل عنوان مجنون رسمي في الفترة المقبلة، وأغنية مجنون رسمي باللهجة اللبنانية، من كلمات برهان الجرمانية، وألحان وجدي الصايغ.

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