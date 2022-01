مهرجان برلين السينمائي يعلن أفلام نسخته الـ72

كشف مهرجان برلين السينمائي الدولي، اليوم الأربعاء، قائمة الأفلام المشاركة في مسابقات وفعاليات النسخة الـ72، والمقرر إقامته خلال الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل، وسيقام المهرجان كحدث شخصي بحضور الجمهور على الرغم من أن سعة الجلوس في دور السينما مخفضة بنسبة 50%، وبدون إقامة أي حفلات استقبال للأفلام المعروضة.

ويمتد اختيار برلين لهذا العام على 18 فيلما في المسابقة الرسمية، 7 أفلام منها من إخراج نساء، والتي ستتنافس على جائزة الدببة الذهبية والفضية. وضمت المسابقة أفلام من 15 دولة، يتم عرض 17 منها لأول مرة في العالم باستثناء فيلم وحيد وهو "Call Jane" للمخرج فيليس ناجي، والذي على وشك عرضه في مهرجان صندانس السينمائي هذا الشهر. واثنان من اختيارات برلين الرسمية هما أول عملين كلاهما لمخرجات.

وجاءت أفلام مسابقات المهرجان المختلفة على هذا النحو:

المسابقة الرسمية

A Quick Alphabet of Love

Alcarràs

Both Sides of the Blade

Call Jane

A Piece of Sky

That Kind of Summer

Everything Will Be Ok

Leonora Addio

The Line

Before, Now & Then

The Passengers of the Night

Rimini

Rabiye Kurnaz vs George W. Bush

Robe of Gems

The Novelist’s Film

One Year, One Night

Return to Dust

Peter von Kant

قسم “ENCOUNTERS ”

A Little Love Package

See You Friday, Robinson

Axiom

Brother in Every Inch

Coma

Father’s Day

Flux Gourmet

The City and the City

American Journal

Small, Slow but Steady

MUTZENBACHER

Queens of the Qing Dynasty

Sonne

Unrest

The Death of my Mother

العروض الخاصة

1341 Frames of Love and War

A German Party

Le chêne

Nest

Nothing Lasts Forever

North Terminal

This Much I Know To Be True