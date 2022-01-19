مهرجان برلين السينمائي يعلن أفلام نسخته الـ72

كشف مهرجان برلين السينمائي الدولي، اليوم الأربعاء، قائمة الأفلام المشاركة في مسابقات وفعاليات النسخة الـ72، والمقرر إقامته خلال الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل، وسيقام المهرجان كحدث شخصي بحضور الجمهور على الرغم من أن سعة الجلوس في دور السينما مخفضة بنسبة 50%، وبدون إقامة أي حفلات استقبال للأفلام المعروضة.
ويمتد اختيار برلين لهذا العام على 18 فيلما في المسابقة الرسمية، 7 أفلام منها من إخراج نساء، والتي ستتنافس على جائزة الدببة الذهبية والفضية. وضمت المسابقة أفلام من 15 دولة، يتم عرض 17 منها لأول مرة في العالم باستثناء فيلم وحيد وهو "Call Jane" للمخرج فيليس ناجي، والذي على وشك عرضه في مهرجان صندانس السينمائي هذا الشهر. واثنان من اختيارات برلين الرسمية هما أول عملين كلاهما لمخرجات.
وجاءت أفلام مسابقات المهرجان المختلفة على هذا النحو:
المسابقة الرسمية
A Quick Alphabet of Love
Alcarràs
Both Sides of the Blade
Call Jane
A Piece of Sky
That Kind of Summer
Everything Will Be Ok
Leonora Addio
The Line
Before, Now & Then
The Passengers of the Night
Rimini
Rabiye Kurnaz vs George W. Bush
Robe of Gems
The Novelist’s Film
One Year, One Night
Return to Dust
Peter von Kant
قسم “ENCOUNTERS ”
A Little Love Package
See You Friday, Robinson
Axiom
Brother in Every Inch
Coma
Father’s Day
Flux Gourmet
The City and the City
American Journal
Small, Slow but Steady
MUTZENBACHER
Queens of the Qing Dynasty
Sonne
Unrest
The Death of my Mother
العروض الخاصة
1341 Frames of Love and War
A German Party
Le chêne
Nest
Nothing Lasts Forever
North Terminal
This Much I Know To Be True
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