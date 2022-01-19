طرح البرومو الدعائي لفيلم ”معالي ماما”

طرحت الصفحة الرسمية لفيلم "معالي ماما" عبر الفيسبوك برومو الفيلم وسط أجواء كوميدية وظهر بالفيلم أبطال العمل بشري ومحمود الليثي ونور إيهاب وسليم ترك الشهير بسولي وياسين امير.

وأكد المخرج أحمد نور، أنه سيتم طرح العمل يوم ٩ من شهر فبراير المقبل وسيتم بدء عرض برومو الفيلم في قاعات السينما خلال هذه الفترة.

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

فيلم "معالي ماما" بطولة بشري ومحمود الليثي ، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، و عدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، وشريف باهر، و طاهر ابو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف ومسئول إعلامي يارا أحمد.