وفاة مدرب النادي الأهلي الأسبق بعد صراع مع المرض (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - توفي الألماني هانز يورجن دورنر مدرب النادي الأهلي السابق، الشهير بـ “ديكسي” عن عمر يناهز 70 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

أعلن نادي دينامو دريسدن الألماني عن وفاة أحد أساطير النادي وهو هانز يورجن دورنر الشهير “ديسكي” عن عمر يناهز 70 عامًا.

ديسكي هو أحد المدربين الذين تولوا مهمة تدريب النادي الأهلي في موسم 2001-2002 خلفًا للمدرب تسوبيل ولكنه لم يستمر طويلًا داخل النادي.

وصرح رئيس النادي الألماني في بيان رسمي صباح اليوم الأربعاء أن خبر وفاة ديسكي بعد صراع مع مرض خطير محزن وصادم للجميع قائلًا “ما زلنا لا نصدق أنه لم يعد معنا، نحن في حزن عميق داخل مجتمعنا الرياضي”.

وتابع “لم نفقد أعظم لاعب في تاريخ النادي فقط بل فقدنا شخص له مكانة في قلوبنا، لمدة 50 عام قام بالكثير من أجل النادي داخل وخارج الملعب، كان لاعبًا استثنائيًا”.

وأختتم هولجر شولتز رئيس النادي تصريحاته “لقد فقدنا شخصية رائعة وتسبب في فجوة كبيرة وسطنا، خالص تعازينا لأسرته وأصدقائه ورفاقه في هذه الفترة الصعبة”.

وبدأ ديرنر مهمته في تدريب الأهلي منذ أكتوبر 2000 بعد رحيل تسوبيل عن تدريب الفريق وقيام مختار مختار بتدريب الأهلي مؤقتا، وبدأ ديكسي مهمته مع الأهلي بمواجهة الترسانة والتي انتهت بنتيجة 6/0. وفي أول مباراة أفريقية تعادل الأهلي مع هارتس أوف أوك بالقاهرة 1/1 ليودع رسميا البطولة وتأهل الفريق الغاني إلى المباراة النهائية. وفي 15 يونيو 2001 ابتسم الحظ لديكسي بالفوز ببطولة كأس مصر بعد مباراة عصيبة امتدت للوقت الإضافي الذي استطاع خلاله علاء إبراهيم أن يحرز هدفين ليقتنص الأهلي اللقب، ولكن يرحل ديكسي ديرنر عن تدريب الأهلي ويتم الإعلان عن التعاقد مع البرتغالي مانويل جوزيه. بعد رحيله من تدريب الأهلي عمل ديكسي في موسم 2003 مع فريق “أف سي في تزفييكاو” وهو وكان حينها يلعب بدوري القسم الثالث الألماني ورحل ديكسي عن قيادة الفريق بنهاية الموسم بعدما احتل الفريق المركز السابع في البطولة، ثم افتتح مدرسته الخاصة في 2004 وفي 2006 قام بتدريب فريق رادبيلر بي سي حتى 2009. منذ 2013 وحتى الآن أصبح ضمن قائمة هيئة الإشراف “الأساطير” لفريق دينامو ديرسدن الذي يلعب في البوندزليجا ب

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