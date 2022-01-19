لقى الفنان الفرنسي جاسبارد أوليه مصرعه فى حادث تزلج مأسواى فى جبال الألب عن عمر ناهز 37 عامًا، حيث أصيب فى الحادث وتعرض لإصابة خطيرة فى الجمجمة، ويأتى مصرع جاسبارد أوليه، قبل عرض مسلسل Moon Knight والذى يشارك فى بطولته وينتمى إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائى، التى تضم أفلام مثل Eternals وShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel.
يلعب فى المسلسل أوسكار إيزاك دور البطل الخارق مارك سبكتور، وهو جندي سابق في المارينز، يتحول إلى مرتزق ويستخدم شخصياته المتعددة لمحاربة الجريمة، ويشارك في بطولة المسلسل أيضاً إيثان هوك، ومن المقرر عرضه ابتداءً من 30 مارس عبر منصة ديزني+ التي أعلنت عن ميعاد عرضه مع إطلاق الإعلان الرسمي.
وتم اختيار الممثل إيثان هوك في دور قيادي بـ مسلسل "Moon Knight" القادم على منصة Disney Plus، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، وهو الفنان الذي رشح لأربع جوائز أوسكار، بما في ذلك اثنتين لأفضل ممثل مساعد عن فيلم "Training Day" و"Boyhood".
كما يلعب الممثل أوسكار إسحاق دور البطولة فى السلسلة الجديدة Moon Knight، من إنتاج Marvel وDisney +، المبنية على بطل الكتاب الهزلي، ويقوم الكاتب جيريمي سلاتر، الذي طور وكتب سلسلة نيتفليكس المقتبسة من الكتب المصورة The Umbrella Academy، بـ كتابة العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع الممثل جاسبارد أوليه فى حادث مأساوى عن عمر 37 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.