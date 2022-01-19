ابو ظبي - احمد الجزار - يختتم المنتخب المصري اليوم الأربعاء مبارياته في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الافريقية 2022 بمواجهة المنتخب السوداني لحساب لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة.
ويدخل الفراعنة تلك المواجهة في المركز الثاني بعد أن تلقوا الخسارة على يد المنتخب النيجيري في الجولة الأولى بهدف نظيف قبل الفوز على غينيا الإستوائية بهدف مقابل لا شيء.
في المقابل يحتل المنتخب السوداني المركز الأخير برصيد نقطة يتيمة حصل عليها بالتعادل مع غينيا بيساو سلبيًا دون أهداف في الجولة الأولى قبل الخسارة من النسور بهدف مقابل ثلاثة في الجولة الثانية.
وتنطلق المواجهة بين العملاقين في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
ويمكن مشاهدتها عبر القنوات التالية:-
- قناة النبأ الليبية
القمر الصناعي نايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.
- قناة فوكس سبورت
القمر الصناعي: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.
- قناة تيلي شاد
القمر الصناعي: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، ترميز 27500.
- قناة الجزائرية الأولى
القمر الصناعي: نايل سات، تردد 11680، استقطاب رأسي، ترميز 27500.
- قناة أرينا سبورت
القمر الصناعي: هوت بيرد، تردد 11595، استقطاب رأسي، ترميز 27500.
- قناة يورو سبورت
القمر الصناعي: هوت بيرد، تردد 11090، ترميز 27500، استقطاب رأسي.
- قناة Rti 1
القمر الصناعي: بدر، تردد 11996، ترميز 27500، استقطاب أفقي.
- قناة RTB بوركينا فاسو
القمر الصناعي: يوتلسات، تردد 11900، استقطاب أفقي، ترميز 27500.
اقرأ أيضا
أغنية خاصة وحضور أصدقائها المقربين.. ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها (صور وفيديو)
تعهدوا بتغيير أسمائهم.. الموسيقيين تمنح “موزة وعنبة وطيخا” تصاريح سنوية
رانيا يوسف: “معنديش مشكلة في القبلات ولبس البكيني ولقب ممثلة إغراء ليس وصمة عار” (فيديو)
والد ياسمين صبري يتهمها بالكذب: ياشيخة بطلي اللي إنتي فيه ده وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي
شاهد أيضا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد 8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد السودان في كأس أمم إفريقيا 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.