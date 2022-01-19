إصابة عمر خورشيد وياسمين الجيلاني وابنتهما بمتحور “أوميكرون”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان الشاب عمر خورشيد، منذ قليل، إصابته وأسرته بمتحور “أوميكرون” الجديد.

وكتب عمر خورشيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه أنا ومراتي وحماتي وبنتي إيجابي أوميكرون”.

وطالب عمر خورشيد، من جمهوره ومتابعيه بالدعاء له ولعائلته بالشفاء العاجل كاتباً: “ادعولنا بالشفاء”.

ياسمين الجيلاني، هي زوجة عمر خورشيد ابن الفنانة علا رامي، وفي عام 2017، وضعت مولودتها “إيما”، ثم اختفت عن الأضواء وتفرغت لأسرتها.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين الجيلاني، مسلسل “مزاج الخير” عام 2013، بطولة مصطفى شعبان، درة، علا غانم، عبير صبري، من إخراج مجدي الهواري.

عمر خورشيد يتعرض لحادث

وسبق وتعرض عمر خورشيد لحادث سير منذ أقل من شهر، كما أكد خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه يتمتع بصحة جيدة ولم يصب بشيء، وأن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة، وذلك أمام ورشة تصليح السيارات، وعلى الفور تم التعامل مع الأمر، مطمئنًا جمهوره على صحت.

وكان عمر خورشيد كتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: طيب أنا عملت حادثة بالعربية الحمد لله والنبي اللي بيدعيلي يركز أن الدعوة مش علي.

وفي سياق متصل، أعلنت الفنانة ياسمين الجيلاني، إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: دعواتكم الخالصة من القلب..بنتي هنزل بيها الطوارئ..كلنا جالنا كورونا.. أهم حاجة بنتي وماما.. لطفك يا رب.. اللهم اشفيهم واشفي كل مريض

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