شاهد البث المباشر لمباراة مصر والسودان في كأس الأمم الإفريقية

ابو ظبي - احمد الجزار - تنطلق بعد قليل، مباراة مصر ضد السودان فى كأس الأمم الأفريقية، حيث يخوض منتخب مصر مباراة هامة مع جاره السودان في اللقاء المنتظر بين المنتخبين، ويستقبل ملعب أحمدو أهيدجو هذه المباراة الساعة التاسعة بتوقيت مصر، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

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