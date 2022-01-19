محمد عبدالمنعم يحرز الهدف الأول للمنتخب المصري أمام السودان (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - نجح اللاعب محمد عبدالمنعم، في إحراز الهدف الأول للمنتخب المصري أمام السودان في اَخر مباريات المجموعة في كأس الأمم الأفرقية.

وتقدم اللاعب برأسية لم يستطيع الحارس التصدي لها.

يخوض منتخب مصر مباراة هامة مع جاره السودان في اللقاء المنتظر بين المنتخبين، وتقام المباراة ملعب أحمدو أهيدجو هذه المباراة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

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