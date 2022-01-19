إيقاف تصوير “الكبير أوي” بعد إصابة أحمد مكي وهشام إسماعيل ومخرج العمل بـ”أوميكرون”

ابو ظبي - احمد الجزار - اضطرت الشركة المنتجة لمسلسل “الكبير أوي” إإيقاف تصويره بشكل اضطراري، بعد إصابة بطل العمل أحمد مكي والفنان هشام إسماعيل المعروف بشخصية “فزاع”، كذلك مخرج المسلسل أحمد الجندي بمتحور”أوميكرون”.

وقال المخرج أحمد الجندي، إنه أجرى مسحة طبية أسفرت نتيجتها عن إيجابية إصابته بكورونا، بالإضافة إلى إصابة بطل المسلسل أحمد مكي وهشام إسماعيل أيضًا.

وأشار أحمد الجندي إلى أنه تم إيقاف تصوير مسلسل الكبير أوي 6 بشكل مؤقت، لحين إشعار آخر ولحين تماثلهم من الشفاء، مؤكدًا أنهم يخضعون للعزل المنزلي ملتزمين ببروتكول العلاج المنوه عليه من وزارة الصحة المصرية.

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