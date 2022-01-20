الفنانة شيرين تخرج عن صمتها : عادل إمام ضيع تسع سنوات من عمري ؟

الرياض - محمد الاطلسي - طبقا لما سبق ونشره موقع مجلة سيدتي فإن ضجة كبيرة أثارتها الفنانة شيرين سيف النصر، بعد أن صرحت وقالت إن تسع سنوات من عمرها الفني قد ذهب خلال تقديمها لمسرحية بودي جارد مع الفنان عادل إمام.

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وأوضحت أن عدداً كبيراً من جمهورها ومحبيها اعتقدوا أنها ابتعدت عن الساحة الفنية، ولكن في حقيقة الأمر أنها قضت ما يقرب من 9 سنوات كانت تشارك خلالها في مسرحية بودي جارد التي كانت آخر الأعمال المسرحية للفنان عادل إمام، والذي شارك في بطولتها مجموعة كبير من النجوم والنجمات من بينهم رغدة ولوسي وعدد كبير من الفنانين الذين تعودوا على مشاركة الفنان عادل إمام أعماله المسرحية.

وأضافت شيرين سيف النصر أن هذه المسرحية قد استهلكت الكثير من طاقتها، بالإضافة إلى أنها لم تقم بتصوير المسرحية، وهذا تسبب لها في حالة نفسية سيئة، لذلك لم تتواجد على الساحة الفنية بعدها.