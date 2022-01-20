أصالة تتجاوز 2.4 مليون مشاهدة بأغنية أنا دخيل الله

حصدت الفنانة أصالة نصري 2 مليونا و425 ألف مشاهدة خلال ساعات بأحدث أغانيها «أنا دخيل الله» التي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات يوم الجمعة 7 يناير، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وتطبيق ديزر للموسيقى. أغنية «أنا دخيل الله» لـ أصالة نصري، من كلمات: سعود البابطين، ألحان: الموسيقار د.طلال، توزيع: ميثم علاء الدين، ايقاع: سمير القطان، كمانات: مجد الجريدة، جيتار: روكيت، ناي: وسام خصاف، قانون: حسن فالح، عود: صادق جعفر، كلارنيت: غسان، مكس وماسترينج: جاسم محمد. كلمات الاغنية انا دخيل الله وتحت حكم عينك شفتني تبعتك وين ما راح ظلك ياللي الحرير يغار من بعض لينك وش عاد لو يلمس حريرك وكلك ياليتني ما بين همك وبينك ويا ليتني اخر غرام (ن) وصلك علقني لو ودك انا بين ايدينك ما اضيع دروب اتجاهك وادلك انا وقلبي …والوله…فاقدينك لا تقوم من بالي ولا تروح خلك مير اشتهي وصلك ولا قلت وينك لني اعرف انه في قلبي محلك

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