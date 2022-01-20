شاهد..أول تعليق من منى زكي على خروج مسلسلها ”لام شمسية” من السباق...

علَّقت الفنانة منى زكي على خروج مسلسلها "لام شمسية" من السباق الرمضاني المقبل لعام 2022؛ بسبب كثرة إصابات فيروس كورونا داخل فريق العمل. وكتبت منى زكي، عبر إستوري حسابها على إنستجرام قائلة: "كل اللي يجيبوا ربنا خير.. الحمد لله".

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