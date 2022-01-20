جنا دياب تشارك متابعيها بفيديو غنائي

شاركت جنا عمرو دياب، متابعيها مقطع فيديو غنائي من صوتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “لا استطيع انتظار الوقت حتي يتم تسجيلها” وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها واصفين صوتها بالرائع.

يذكر أن جنا عمرو دياب، روجت لأول حفل غنائي لها في العاصمة البريطانية لندن، والذي ستقدم خلاله موهبتها الغنائية، على مسرح نادي «نوتنج هيل للفنون»، المخصص لإحياء حفلات الغناء.

ودعت جنا عبر صفحتها على موقع إنستجرام، متابعيها لشراء التذاكر الخاصة بحفلها، ووفقًا لما أعلنته الصفحة الرسمية لنادي «نوتنج هيل للفنون» البريطاني، يبلغ ثمن تذكرة حفل جانا دياب، 5 جنيهات إسترلينية، أي ما يعادل نحو 105 جنيهات مصرية.

وكتبت جنا لمتابعيها بالإنجليزية: احضروا لكي تشاهدوا حفلي الغنائي يوم السبت المقبل ؛ احجزوا التذاكر من خلال هذا الموقع ، الحفل سيقام في تمام الثامنة إلا الربع مساءً، لا تتأخروا.