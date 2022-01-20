مينا مسعود يروج لـ The Royal Treatment

شارك الممثل المصري العالمي مينا مسعود، صوراً من كواليس تصوير فيلم The Royal Treatment عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق: "الفيلم سيبدأ عرضه غداً الخميس على منصة نتفليكس العالمية، سعيد جداً أن الجميع سيشاهد الفيلم مع عائلته في عطلة نهاية الأسبوع".

وقال الممثل المصري العالمي مينا مسعود، إن العمل علي فيلم "في عز الضهر"، وفيلم The Royal Treatment، كان تحديا كبيرا لأنه من الصعب التمثيل في جزأين مختلفين من العالم بلغتين مختلفتين وكل جزء يبعد عن الآخر مسافة طويلة سواء نيوزيلندا أو هوليوود عموما ومصر.

وأشار مينا مسعود، إلى أنه بمرور الوقت أصبح لديه قدرة أكبر في تحقيق هذا التوازن رغم الصعاب.

وأضاف مينا مسعود أن نيوزيلندا لديها نظام صحي صارم جدا بسبب فيروس كورونا، وأنه أثناء تصوير فيلمه The Royal Treatment مع Netflix، خضع لحجر صحي صارم للغاية لمدة أسبوعين وذلك في فندق تديره الحكومة النيوزيلندية، ولم يكن يستطيع الخروج من غرفته إلا مرة واحدة في اليوم لممارسة الرياضة فقط.