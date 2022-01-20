محمد فؤاد يستعد لإصدار ألبومه الجديد

بدأ الفنان محمد فؤاد الاستعداد لطرح ألبومه الجديد الذي يحضر له منذ فترة، وذلك بعد فترة غياب كبيرة عن الساحة الفنية، اختفى خلالها “فؤش” واكتفى بالظهور في بعض الحفلات التي لم تشهد نجاح كبير.

ويعتكف محمد فؤاد داخل الاستديو منذ حوالي أسبوع للعمل على تحضير ألبومه الجديد الذي يتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، حيث لم يحدد فؤاد الملامح النهائية للأغاني التي سيتم طرحها في ألبومه الجديد.

وتأتي حيرة محمد فؤاد في اختيار أغاني ألبومه الجديد بسبب تسجيله لعدد كبير من الأغاني خلال الأشهر الماضية، حيث أنه سجل أكثر من 30 أغنية استعدادًا لاختيارها في ألبومه الجديد، ولم يستقر المطرب على الأغاني النهائية في ألبومه.

واكد مصدر مقرب من محمد فؤاد أن الألبوم سيضم مفاجآت كثيرة من حيث الأسماء التي سيضمها الألبوم وكذلك بالنسبة للأغاني التي سيطرحها فؤاد والتي ستكون بمثابة مفاجأة كبيرة بسبب تنوعها واختلافها عن المعتاد من محمد فؤاد.