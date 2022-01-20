اعترافات قاتل روان الحسيني: “ملقيتش معاها غير 50 جنيه وقتلتها عشان شافت وشي”

ابو ظبي - احمد الجزار - أمرت جهات التحقيق بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، بحبس إبراهيم معوض، 27 سنة، المتهم بقتل الطالبة روان الحسيني، بطلة العالم في كرة السرعة عام 2016، والتي تتولى تدريب أطفال الناشئين بالفريق في نادي دسوق الرياضي، 4 أيام على ذمة التحقيق وذلك بعد اعترافه بقتلها وتمثيله للجريمة وسط حراسة امنية مشددة.

واعترف المتهم بقتل روان الحسيني، المسجل خطر، بأنه تعقبها لسرقتها وقتلها خشية افتضاح أمره: «كانت بتعيط فقتلتها علشان متفضحنيش، وأجبرتها على الصعود على السلالم لأعلى سطح العمارة، وفوق السطح قولت ليها هاتي الفلوس اللي معاكي قالتلي خدها 50 جنيه أهي قلت لها إقلعي حلقك وخدته وسرقت الموبايل ولما لقيتها بتعيط قتلتها علشان محدش يعرف لأنها شافت وشي».

وأدلى المتهم بقتل الطالبة روان الحسيني، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، بعدما تم القبض عليه بعد نحو 36 ساعة من ارتكاب الجريمة، حيث خضع لجلسات تحقيق موسعة وتبين أنه عقب اعترافه بقتل بطلة العالم في كرة السرعة، سرق حلقها الدهب والموبايل و50 جنيها كانت بحوزتها.

وأثار مقتل الطالبة روان الحسيني، الرأي العام في مصر خلال الساعات الماضية حيث انتهت الطالبة بالفرقة الثالثة في كلية التربية من التدريب الخاص بها في نادي دسوق الرياضي، ثم كانت متوجهة لزيارة خالتها في عمارة قريبة من محل سكنها ومكان تدريبها، إلا أن القاتل تعقبها واستغل الظلام بمدخل العمارة التي تقطن بها خالتها، وأجبرها تحت تهديد السلاح بالصعود معه لسطح العمارة ثم سرق ما بحوزتها وقتلها خنقا، بعدما رطم رأسها أكثر من مرة في الجدران.

تفاصيل وفاة روان الحسيني

صدمة كبيرة بين أهالي دسوق بمحافظة كفر الشيخ بعد العثور على جثة روان محمد عبد الوهاب الحسيني، 20 عامًا، طالبة بالفرقة الثالثة في كلية تربية رياضية بجامعة كفر الشيخ، وبها آثار خنق حول الرقبة، وشكلت مديرية أمن كفر الشيخ فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، وتبين من الكشف المبدئي على الجثة وجود كدمات في الرأس وخنق في الرقبة.

معلومات عن روان الحسيني بنت دسوق

ولدت روان محمد الحسيني في عام 2001 بمدينة دسوق، وشاركت مع فريق «كرة السرعة» كلاعبة، وكانت تلعب في الفريق الأول لكرة السرعة، بالإضافة إلى تدريبها لفريق الناشئين في نادي دسوق الرياضي بمحافظة كفر الشيخ.

وكُرمت روان محمد الحسيني من وزير الشباب والرياضة السابق، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الأسبق، وذلك عقب حصولها مع باقي لاعبي فريق كرة السرعة على بطولة العامة 2016 على مستوى العالم، في بطولة العالم للأندية وحصل الفريق على المركز الأول وقتها، كما حصد فريق الناشئين المركز الأول وحصل فريق الكبار على المركز الثالث لبطولة العالم في كرة السرعة.

تشييع جثمان روان الحسيني

وشيع الآلاف جثمان بطلة العالم في كرة السرعة روان الحسيني، أمس الثلاثاء، عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد إبراهيم الدسوقي، وسط بكاء وحالات إغماء، مطالبين بسرعة التعرف على المتسبب في مقتلها، والقصاص منه.

اقرأ أيضا

بعد العثور على جثتها أعلى سطح عمارة.. القبض على قاتل بطلة العالم لكرة السرعة روان الحسيني

أغنية خاصة وحضور أصدقائها المقربين.. ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها (صور وفيديو)

تعهدوا بتغيير أسمائهم.. الموسيقيين تمنح “موزة وعنبة وطيخا” تصاريح سنوية

رانيا يوسف: “معنديش مشكلة في القبلات ولبس البكيني ولقب ممثلة إغراء ليس وصمة عار” (فيديو)