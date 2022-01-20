إيقاف نسخة من “ذا فويس” بسبب فضيحة جنسية

ابو ظبي - احمد الجزار - أوقفت محطة “آر.تي.إل” RTL التلفزيونية عرض النسخة الهولندية من برنامج “ذا فويس” بسبب شكوك حول فضيحة جنسية في كواليسه. وتقدّم أكثر من شاهد ببلاغات ضد البرنامج تفيد بوجود مخالفات بذيئة، طاولت علي بي، مغنّي الراب الهولندي وعضو لجنة تحكيم برنامج المواهب.

ونفى وكيل بي القانوني كل الاتّهامات الموّجهة إلى موكله، في حين أصدرت “آر.تي.إل” بيانًا أكّدت فيه أنها سحبت البرنامج بعد إبلاغها بانتشار مزاعم تتعلق بسلوك جنسي غير مقبول واستغلال للنفوذ.

وبعد ذلك الإعلان، اعترف قائد الفرقة الموسيقية لبرنامج اكتشاف المواهب في بيان أُُرسل إلى وسائل إعلام هولندية متعددة بارتكاب سلوك جنسي غير لائق، ثم قدّم استقالته.

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