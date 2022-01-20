إلغاء حلقة تميم يونس على راديو “إنرجي”

ابو ظبي - احمد الجزار - قرر راديو “إنرجي” إلغاء حلقة الفنان تميم يونس مع مروان يونس في برنامج “بجد X الراديو”

كتبت الصفحة الرسمية للراديو على موقع “فيسبوك”: “قرر راديو إنرجي إلغاء حلقة تميم يونس في برنامج “بجد X الراديو” مع مروان يونس اليوم الخميس 20 يناير والتي كان مقررا لها الساعة 4 مساءً”.

تفاعل الجمهور مع قرار إلغاء الحلقة وعبروا عن سعادتهم بهذا الأمر ومؤكدين على أن الضغط الشعبي هو سبب قرار إلغاء الحلقة

يذكر أن تميم يونس طرح أغنية “تراك الموسم” عبر موقع يوتيوب، كما أنه أثار جدلا واسعا عقب طرح أغنية “سالمونيلا” والتي اعتبرها الجمهور تحرض على التحرش وهاجمه المجلس الأعلى للمرأة وعدد من الجمعيات النسوية

كما أثار جدلا آخر بسبب تصريحات زوجته السابقة واتهامها له بالإغتصاب الزوجي.