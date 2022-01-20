هذه الصغيرة أصبحت ألمع نجوم السينما المصرية والجمهور يصفها بأجمل طفلة في العالم .. لن تصدق من تكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد الأيام الماضية تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المصرية نيللي كريم في مرحلة الطفولة، وعقبوا على الصورة بقولهم :"أجمل طفل في العالم" .

وعلق الكثيرون من الجمهور على الصورة المتداولة للممثلة الشابة، مؤكدين أن ملامح نيللي لم تتغير وإن كان ظاهراً وجود زيادة ملحوظة في وزنها خلال صغرها .

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مؤكدين نيللي كريم نجحت في الحفاظ على ملامحها دون عمليات تجميل مثل العديد من النجمات وهو شيء يحسب لها.

وتم تداو الصورة في الوقت الذي كانت نيللي كريم انتهت من تصوير فيلمها الجديد يوم 13 الذي قامت بتصويره في دولة الإمارات العربية المتحدة بين مجموعة كبيرة من نجوم الفن العرب، وحتى الان لم يتم تحديد موعد لطرحه، وتستعد نيللي للبدء في التحضير لمسلسلها الجديد الذي ستخوض به الموسم الرمضاني المقبل.

وحرصت الفنانة نيللي كريم علي مكافحة التنمر والسخرية من الاشخاص والأشياء المحيطة بنا ووجهت رسالة لمتابعيها عبر حسابها علي موقع التدوينات القصيرة تويتر قالت من خلالها "كفايا تنمر كفاية تجريح فى الناس، علموا ولادكم الرحمة وتقبل الآخر".

المصدر - الجميلة