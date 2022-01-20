أشرف زكي يكشف حقيقة دخول عادل إمام المستشفى

ابو ظبي - احمد الجزار - نفى الفنان أشرف زكي، ما تردد عن دخول الفنان عادل إمام المستشفى.
وعلق أشرف زكي “نقيب المهن التمثيلية”، على ما يثار، قائلا: “كل ما تردد في هذا الشأن مجرد شائعات غير صحيحة بالمرة”.
وأضاف في تصريحات المصراوي: “الفنان الكبير عادل إمام، يتمتع بصحة جيدة الحمد لله، وفي منزله، ولم يتم نقله إلى المستشفى خلال الفترة الماضية كما يشاع”.
الفنان عادل إمام تطارده شائعات المرض والوفاة منذ 4 سنوات، و حرص شقيقه المنتج عصام إمام مؤخرا على نفي ما تردد عن معاناته من أزمة صحية سابقا.
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