أشرف زكي يكشف حقيقة دخول عادل إمام المستشفى

ابو ظبي - احمد الجزار - نفى الفنان أشرف زكي، ما تردد عن دخول الفنان عادل إمام المستشفى.

وعلق أشرف زكي “نقيب المهن التمثيلية”، على ما يثار، قائلا: “كل ما تردد في هذا الشأن مجرد شائعات غير صحيحة بالمرة”.

وأضاف في تصريحات المصراوي: “الفنان الكبير عادل إمام، يتمتع بصحة جيدة الحمد لله، وفي منزله، ولم يتم نقله إلى المستشفى خلال الفترة الماضية كما يشاع”.

الفنان عادل إمام تطارده شائعات المرض والوفاة منذ 4 سنوات، و حرص شقيقه المنتج عصام إمام مؤخرا على نفي ما تردد عن معاناته من أزمة صحية سابقا.