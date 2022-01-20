إغلاق وتشميع مطعم الشيخ السوري بالطالبية بعد ضبط لحوم ودواجن فاسدة

ابو ظبي - احمد الجزار - شنت محافظة الجيزة، من خلال حي الطالبية، وشرطة المرافق وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والأغذية، حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بحي الطالبية؛ للتأكد من صلاحية وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية بشارع ترسا بحي الطالبية، وذلك بعد ضبط لحوم مجهولة المصدر ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي ومخالفة للمعايير البيئية والصحية.

صادرت الجهات المعنية المضبوطات، واتخذت الإجراءات القانونية، بمتابعة من حي الطالبية.

يأتي ذلك في إطار استمرار الحملات الرقابية التي تشنها المحافظة من خلال أجهزتها المختلفة، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحقيق الدور الرقابي والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة للمواطنين.

غلق مطعم حاتي مكة

وفي وقت سابق، أغلق مركز ومدينة أوسيم بـ محافظة الجيزة مطعم مشويات حاتي مكة بمنطقة الحفرية بنطاق البراجيل، وذلك بعد ضبط لحوم وسلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي ومخالفة للمعايير البيئية والصحية، وصادرت الجهات المعنية المضبوطات واتخذت الإجراءات القانونية بمتابعة رئيس مركز ومدينة أوسيم.

كما ضبطت الأجهزة المعنية، لحوم ودواجن فاسدة بسلسلة فروع بيم الشهيرة، حيث تمكنت إدارة التفتيش بالمحافظة، من ضبط لحوما ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل سلسلة بيم BIM.

وجاء ذلك خلال الحملة التي نفذتها إدارة التفتيش بالمحافظة للتفتيش على العديد من المحلات والسلاسل، من بينها فرع سلسلة بيم BIM، فرع المنيب، الكائن بالقصبجي، جنوبي الجيزة، وفور اكتشاف إدارة التفتيش للمخالفات، أعدمت اللحوم على الفور وحرر محضر بالواقعة.