أميرة وحفيدة ملك .. الكشف عن هوية زوجة الفنان الراحل يوسف شبعان ؟

الرياض - محمد الاطلسي - تزوج النجم الراحل يوسف شعبان 4 مرات، حيث كانت بدايتها في الستينيات، وخلال تصوير مسلسل «الحب الكبير» قرر خلال التصوير إعلان خبر زواجه من الفنانة ليلى طاهر، والذي استمر مدة 4 سنوات ليتخللها الطلاق ثلاث مرات، ليتم قرار الانفصال النهائي بعدها، إلا أن علاقة الحب وىالاحترام المتبادل بين الطرفين ظلت قائمة.

قرر الفنان الكبير بعدها الزواج من نادية إسماعيل شيرين، وهي ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول شقيقة الملك فاروق، والتي كان له منها ابنته سيناء.

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وكذلك كانت زيجته الثالثة من الفنانة سهام فتحي، وانتهى الأمر به بالزواج الرابع والأخير، والذي استمر ما يقرب من ثلاثين عامًا وحتى الآن من الكويتية إيمان خالد الشريعان، والتي أنجب منها ابنته زينب، وابنه مراد المقيمين في الكويت.

من أبرز أعمال يوسف شعبان السينمائية، «ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، مراتي مدير عام، معبودة الجماهير، الثلاثة يحبونها، زقاق المدق، حمام الملاطيلي، قضية سميحة بدران، ليلة القبض على بكيزة وزغلول» والكثير من الأعمال.ويعتقد الكثير أن الفنان مصطفى شعبان هو نجل الراحل يوسف شعبان، وهذا غير صحيح إنما تشابع أسماء فقط ولا تربطه به أي علاقة.