تصل ميزانيته 200 مليون دولادر.. توم كروز يستعد لتصوير أول فيلم سينمائي بالفضاء برعاية إيلون ماسك

ابو ظبي - احمد الجزار - يستعد النجم الأمريكي توم كروز لتصوير أول فيلم في الفضاء، الذي ستساهم في إنتاجه شركة SEE-1 التي ستصبح أول شركة سينمائية في الفضاء.

من المقرر أن تطلق شركة الإنتاج الفضائية التي يرأسها المنتجان إلينا ودميتري ليسينفسكي في عام 2024 وأن تنفصل عن محطة الفضاء العالمية عام 2028. كما أنها ستوفر فرصة للفنانين وصناع المحتوى أن يقيمون عروض وحفلات وأفلام في الفضاء.

تساهم شركة أخرى في إنتاج الفيلم وهي شركة SpaceX التي يرأسها رجل الأعمال إيلون ماسك. وكانت قد أعلنت شركة NASA أنها ذات دور في الفيلم عام 2020.

كشف موقع Deadline أن العمل سيكون من إخراج وتأليف دوج ليمان، مخرج Mr & Mrs. Smith و Edge of Tomorrow بالإضافة إلى أن ميزانيته تصل تقريبًا إلى 200 مليون دولار.

لا يوجد موعد محدد بعد لإصدار الفيلم بما أن الشركة المنتجة لن تطلق في الفضاء بعد.

يستعد توم كروز حاليًا لترويج فيلمه Top Gun: Maverick الذي تم تأجيل تاريخ إطلاقه من صيف 2020 إلى 23 ديسيمبر 2020، ثم إلى مايو 2022.