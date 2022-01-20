موعد مباراة مصر وكوت ديفوار بدور الـ16 في كأس أمم أفريقيا

ابو ظبي - احمد الجزار - يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره كوت ديفوار في دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره كوت ديفوار في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، يوم الأربعاء المقبل، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب جابوما في مدينة دوالا.

صدارة كوت ديفوار

وتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط من الفوز على غينيا الاستوائية والجزائر والتعادل مع سيراليون، بينما حل منتخب مصر في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من الفوز على غينيا بيساو والسودان والخسارة من نيجيريا.

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار

التقى منتخب مصر مع كوت ديفوار في 16 مباراة ودية ورسمية، فازت مصر بـ 10 مباريات، وخسرت في 4 لقاءات، بينما انتهت مواجهتين بالتعادل بين المنتخبين، وسجلت مصر خلال الـ 16 مباراة 25 هدفًا واستقبلت 18 هدفًا.

في كأس الأمم الأفريقية تواجه الفراعنة والأفيال مع بعضهما في 10 مباريات، وكان لـ مصر النصيب في الفوز بتسعة لقاءات منها، بينما انتصرت كوت ديفوار في مباراة واحدة.

أهم مباريات المنتخبين في بطولة الأمم الأفريقية، كانت في نهائي بطولة 2006 بمصر، والتي فاز بها المنتخب الوطني بركلات الترجيح، وفي 2008 تغلب منتخب مصر على كوت ديفوار برباعية مقابل هدف في الدور نصف النهائي.

وفي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، التقى منتخب مصر مع كوت ديفوار في مباراتين في التصفيات المؤهلة لمونديال 2006، وفازت كوت ديفوار ذهابًا وإيابًا.

وفي التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التقى المنتخبان في مباراتين، حيث فازت مصر في لقاء، وانتهت المواجهة الأخرى بالتعادل.

ووديًا واجه منتخب مصر نظيره منتخب كوت ديفوار في مباراتين، انتهت واحدة بالتعادل والأخرى بفوز كوت ديفوار.