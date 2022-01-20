مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا إحنا الاتنين إيه الحل؟.. مبروك عطية يرد (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - رد الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا إحنا الاتنين وهي شغاله ممرضة وكنت بحسبها بتبات في المستشفى وإحنا الاتنين منعرفش، فما الحكم؟

مبروك عطية: إزاي تقول أنت هذا الكلام

أبدى مبروك عطية، خلال مقطع فيديو بثه على قناته على يوتيوب، استغرابه واستهجانه من هذا السؤال، قائلًا: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله، إزاي يعني تجمع بينكم انتوا الاثنين، وإزاي تقول أنت هذا الكلام، متسائلًا: هل هذا يجوز؟، وهل كونك عارف إن مراتك تجمع بينك وبين آخر وأنت تعلم ذلك يبقى كدا أنت راجل ومطمئن؟

وأضاف مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر: الحمد لله إنك لم يحدث لك شيء، مضيفًا: الزواجة الثانية باطلة وليست زواجتك أنت، زواجتك أنت صحيحة، إن كنت تريد البقاء عليها، إذا كنت تريد أن تسرحها سراحا جميلا فهذا من باب أولى وتقطع الخبر وتقطع الجمل بما حمل ولا تقعد تفكر.

مبروك عطية: سيبهاله سيبهاله أحسن

وأردف مبروك عطية: جزاء دخولك عليها إديها مؤخر صداقها وسيبهاله سيبهاله أحسن.

وعلى جانب آخر، رد الدكتور مبروك عطية، على سؤال ورد إليه من إحدى المتابعات نصه: ابني عايز يجيب أصحابه البيت وأخته كبرت خلاص، فهل يمكن منعه من القيام بذلك؟

وقال مبروك عطية عبر مقطع فيديو له بثه على قناته على يوتيوب، إنه من الأفضل عدم منع الابن من أن يأتي بأصحابه إلى البيت بعلة أن أخته قد كبرت، مضيفًا: الأفضل عدم فعل ذلك حتى لا يتم تفتيح العيون على ذلك الأمر، وحتى لا يقول لأصحابه إنه لا يمكنه استضافتهم في بيته لأن أخته قد كبرت، ما يترتب عليه تفتيح عيون أصحابه عليها، بلاش وبطلوا أفورة.