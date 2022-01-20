أصالة عن زواجها المفاجئ من فائق حسن: خدنا القرار في 24 ساعة فقط وهو من طلب قص شعري

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت النجمة أصالة لأول مرة عن قصة حبها من الشاعر العراقي فائق حسين وزواجهما المفاجيء، خلال ظهورها ضيفة في برنامج “معكم منى الشاذلي”.
قالت أصالة: “لا نذكر من فينا الذي طلب الزواج من الآخر، ولا كيف تبدلت مشاعرنا وصرحنا به، نحن أصدقاء من 15 عاما، وكنت معتزة بذلك، وفور عرض الزواج، عقدنا القران بعدها بـ24 ساعة، ولم نكن مقررين بعد مكان إقامتنا ولا كيفية الاعتناء بالأبناء، كل ما كان يهمنا هو الزواج”.
وتابعت: هو عاطفي أكثر مني وبيشبهني بوجهي، لدينا نفس رسمة الوجه، وكان البعض يظننا أخوات، فهو قمر ليس وسيما فقط.
وأضافت أصالة: كنت أمر بحالة انهيار كبيرة وأتابع مع العديد من الأطباء النفسيين لأصل للسلام النفسي، ووصلت له مع فائق.
وعن قصة شعرها، قالت: فائق هو من طلب مني قص شعري بهذه الطريقة ولبيت له طلبه فورا.
أعلنت أصالة وفائق حسن زواجهما بشكل رسمي منتصف سبتمبر الماضي، وتبادلا الرسائل الرومانسية والعهود عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
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