أصالة: مررت بفترة انهيار نفسي وحصلت على حبوب مهدئة وكانت أسوأ شيء فعلته (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت النجمة أصالة عن أسوأ فترة مرت بها في حياتها بالأخص بعد انفصالها عن زوجها الثاني المخرج والمنتج طارق العريان.

قالت أصالة: “مررت بفترة انهيار نفسي واستعنت بأطباء نفسيين، ومنهم من وصف لي الأدوية المهدئة، وكانت أسوأ شي عملته في حياتي، استمريت عليها من 7 إلى 8 شهور، ومنهم دواء أحصل عليه صباحا ومساء، كان عليّ تناول 5 حبات في اليوم الواحد، وفي يوم من نفسي زودت حبة واحدة فقط عن الروتين اليومي، وشعرت أن لا أستطيع الوقوف، رجلي لم ترد في حملي”، حسب تصريحاتها في برنامج “معكم منى الشاذلي”.

وأضافت: واستمرت هذه الحالة ليومين ثلاثة، لم يكن لدي القدرة على المشي خطوة، وأخذت قراري في هذا اليوم، وكان آخر يوم حصلت فيه على هذه الحبوب يوم 1 مايو 2020، أردت الاحتفال بعيد ميلادي بلا حبوب، وما قمت به كان خطأ فادح، لأني توقفت عنها دون استشارة أطبائي، وشعرت أنني مثل من يسقط من السماء لفترة طويلة.

وتابعت: أوجه نصيحتي لمن يتناولون هذه الحبوب، هي اسوأ شيء، ممكن تحت استشارة الطبيب لاستعانة التوازن.

برنامج “معكم منى الشاذلي” يستضيف النجمة أصالة والمطرب أحمد سعد، في لقاء غنائي خاص وذلك يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة cbc.

تتضمن الحلقة مجموعة من التحديات الفنية بين أصالة وسعد، اللذان تربطهما صداقة قوية، وبالرغم من ذلك يقومان بتحدي بعضهما في أداء العديد من الدويتوهات داخل الاستوديو بمصاحبة فرقة أصالة الموسيقية.

يروي سعد وأصالة حكايات وتفاصيل عن علاقة الصداقة التي تجمعهما، ومواقف طريفة بينهما يتحدثان عنها لأول مرة.

كما تتضمن الحلقة ظهورًا خاصًا لأبناء أصالة (شام وخالد وعلي وآدم)، الذين حضروا جزءا من اللقاء مع والدتهم وشاركوها في بعض الأغنيات والألعاب.